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Происшествия7 мая 2021 15:59

Пьяный курянин в Курчатове около кафе зарезал мужчину

По факту убийства возбудили уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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Обвиняемого задержали, решается о заключении его под стражу

Обвиняемого задержали, решается о заключении его под стражу

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

34-летний курянин в Курчатове зарезал мужчину, сообщили в СК. По факту убийства возбудили уголовное дело.

По версии следствия, 6 мая 2021 года ночью пьяный подозреваемый, находясь около одного из курчатовских кафе, ударил ножом в грудь мужчину. От полученных ран потерпевший скончался в машине скорой помощи.

Обвиняемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Криминал