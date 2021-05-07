Пьяный курянин в Курчатове около кафе зарезал мужчину

Обвиняемого задержали, решается о заключении его под стражу Фото: Яна ШЕЛЕСТ

34-летний курянин в Курчатове зарезал мужчину, сообщили в СК. По факту убийства возбудили уголовное дело.

По версии следствия, 6 мая 2021 года ночью пьяный подозреваемый, находясь около одного из курчатовских кафе, ударил ножом в грудь мужчину. От полученных ран потерпевший скончался в машине скорой помощи.

Обвиняемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы. Расследование продолжается.