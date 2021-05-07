Каждый десятый курянин получил прививку от ковид

Более 87 тысяч человек завершили вакцинацию в регионе Фото: Из архива КП.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 109 753 человека в регионе (82% от поставок вакцины), вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 87 828 (80%), сообщили в Доме Советов.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 741 человек, на ИВЛ – 56 (3 – инвазивная, 53 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8:30 7 мая с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 36 918 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки - 67.