В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 741 курянин

В регионе сохраняется режим повышенной готовности по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 741 человек, на ИВЛ – 56 (3 – инвазивная, 53 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8:30 7 мая с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 36 918 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки - 67.

С начала пандемии от ковид скончались 730 курян. В том числе за последние сутки - пять человек - мужчины 62, 68 лет и 81 года, женщины 67 и 82 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.