От «Катюши» до «Смуглянки»: СберЗвук подготовил специальный плейлист к 9 мая

.

Как связаны аварские джигиты, белые бумажные журавлики-оригами из японской легенды и великое музыкальное произведение «Журавли»? Под какую песню солдаты отбывали на фронт в третий день войны и как у поэта Якова Галицкого родились слова легендарного «Синего платочка». Ответы на эти и многие другие вопросы, а также сами песни — в плейлисте аудиосервиса СберЗвук к 9 мая.

«В военное время песни сочинялись за несколько часов , а иногда прямо в поездах по пути на фронт, вдохновением служили героические подвиги и лирические воспоминания о мирном времени. Музыка была источником надежды и генератором веры в победу. В этот день мы хотим вспомнить людей, подаривших стране главные песни, сила которых помогла выстоять и выжить миллионам людей в тылу и на фронте», — сказала Олеся Волкова, руководитель редакции аудиосервиса СберЗвук.

В плейлист вошли музыкальные композиции «Катюша», «Десятый батальон», «Священная война», «Случайный вальс», «Давай закурим», «Темная ночь», «Соловьи», «Смуглянка». Отдать дань памяти светлому празднику победы и послушать плейлист можно по ссылке.

Кроме того, аудиосервис от ПАО «Сбербанк» вместе с «Эхо Москвы» поздравят россиян с праздником 9 мая специальным подкастом «От войны до войны, от «победы» до Победы».

В торжественный день - 9 мая - выйдет первый эпизод. В нем прозвучат голоса редактора популярного исторического журнала «Дилетант», журналиста Виталия Дымарского и историка, профессора Высшей школы экономики Владимира Рыжкова – ведущих популярной программы «Цена Победы», которая уже более 15 лет выходит в эфир радиостанции «Эхо Москвы».

Главной темой бесед стал период между двумя войнами – Первой мировой и Второй мировой, а также политические, военные и социальные условия, в которых вызревали ростки мирового конфликта. В первом выпуске ведущие рассказывают о Версальской мирной конференции 1919 года, которая претендовала на «комедию политических ошибок», пока не превратилась в кровавую трагедию.

«Фактически не было двух мировых войн, была одна мировая война, с перерывом в двадцать лет, когда все воюющие стороны готовились к следующему ее этапу», – считает Виталий Дымарский. А по мнению Владимира Рыжкова, «западные державы в Версале переоценили свое право победителя, навязав Германии такие условия капитуляции, которые не могли не породить у нее чувство несправедливости и реванша».

Ведущие подкаста шаг за шагом проведут слушателей по военным дорогам истории, приведшим к Великой Победе в мае 1945 года.

«Люди и исторические события существуют, пока мы о них помним и говорим. Война — это время, которое затронуло каждую семью, и нам важно выразить благодарность всем защитникам Родины. Для СберЗвука честь стать рупором памятного подкаста в этот светлый и одновременной горький торжественный праздник — День Победы», — сказал генеральный директор СберЗвука Михаил Ильичев.

Подкаст можно послушать по ссылке в аудиосервисеСберЗвук.