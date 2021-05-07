В Курске нашли гранату времен Великой Отечественной войны

Граната пролежала в земле со времен Второй мировой войны Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 мая в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны на 3-ем Среднем переулке в Курске, сообщает МЧС региона.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, сказали в ведомстве.

Обнаружена граната «Ф-1». Ее изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.