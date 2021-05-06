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Победа6 мая 2021 18:03

В Курской области прошел автопробег по местам боевой славы

Мероприятие стартовало на мемориале "Курская Дуга"
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Участников автопробега сопровождали машины ГИБДД

Участников автопробега сопровождали машины ГИБДД

Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 мая в Курской области прошел автопробег «Не померкнет подвиг народа». Старт акции был дан в 10:00 у Вечного огня на мемориале «Курская дуга» на проспекте Победы.

Автопробег состоялся 6 мая

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Автопробег прошел по маршруту Курск (Триумфальная арка) - Поныри (музей Курской битвы) - Тепловские высоты (памятник «Героям-артиллеристам») - мемориальный комплекс «Поклонная высота 269» - памятник «Ангел Мира» - Курск.

Акция прошла в честь Дня Победы

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Организовал мероприятие областной Дворец молодежи совместно с УГИБДД УМВД России по Курской области.

Мероприятие организовал областной Дворец молодежи

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Участников автопробега сопровождали машины ГИБДД.