В Курской области прошел автопробег по местам боевой славы

Участников автопробега сопровождали машины ГИБДД Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 мая в Курской области прошел автопробег «Не померкнет подвиг народа». Старт акции был дан в 10:00 у Вечного огня на мемориале «Курская дуга» на проспекте Победы.

Автопробег состоялся 6 мая Фото: Светлана ВОЛКОВА

Автопробег прошел по маршруту Курск (Триумфальная арка) - Поныри (музей Курской битвы) - Тепловские высоты (памятник «Героям-артиллеристам») - мемориальный комплекс «Поклонная высота 269» - памятник «Ангел Мира» - Курск.

Акция прошла в честь Дня Победы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Организовал мероприятие областной Дворец молодежи совместно с УГИБДД УМВД России по Курской области.

Мероприятие организовал областной Дворец молодежи Фото: Светлана ВОЛКОВА

Участников автопробега сопровождали машины ГИБДД.