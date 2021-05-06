В Курской области прошел автопробег по местам боевой славы

Участников автопробега сопровождали машины ГИБДД
Фото: Светлана ВОЛКОВА
6 мая в Курской области прошел автопробег «Не померкнет подвиг народа». Старт акции был дан в 10:00 у Вечного огня на мемориале «Курская дуга» на проспекте Победы.
Автопробег состоялся 6 мая
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Автопробег прошел по маршруту Курск (Триумфальная арка) - Поныри (музей Курской битвы) - Тепловские высоты (памятник «Героям-артиллеристам») - мемориальный комплекс «Поклонная высота 269» - памятник «Ангел Мира» - Курск.
Акция прошла в честь Дня Победы
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Организовал мероприятие областной Дворец молодежи совместно с УГИБДД УМВД России по Курской области.
Мероприятие организовал областной Дворец молодежи
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Участников автопробега сопровождали машины ГИБДД.