Мероприятие прошло на мемориальном комплексе "Курская Дуга" Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 мая, в день великомученника Георгия Победоносца, на мемориальном комплексе "Курская Дуга" прошли мероприятия в рамках проекта "Георгиевский сбор".

Проект действует уже девять лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

Проект был запущен в 2012 году. Ежегодно он объединяет школьников города и области. Ребята принимают участие в благотворительных акциях, несут почетный караул, приводят в порядок воинские захоронения, помогают ветеранам.

Акция прошла в день великомученника Георгия Победоносца Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске кадетское движение зародилось в 1998 году, когда на базе гимназии 25 был сформирован первый кадетский класс из 18 человек. Сегодня действуют 78 специализированных классов, в которых обучаются более 1600 человек.

В мероприятии принимают активное участие кадеты Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вокруг храма Георгия Победоносца прошел крестный ход.

Затем куряне возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.