Мероприятие прошло на мемориальном комплексе "Курская Дуга"
Фото: Светлана ВОЛКОВА
6 мая, в день великомученника Георгия Победоносца, на мемориальном комплексе "Курская Дуга" прошли мероприятия в рамках проекта "Георгиевский сбор".
Проект действует уже девять лет
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Проект был запущен в 2012 году. Ежегодно он объединяет школьников города и области. Ребята принимают участие в благотворительных акциях, несут почетный караул, приводят в порядок воинские захоронения, помогают ветеранам.
Акция прошла в день великомученника Георгия Победоносца
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске кадетское движение зародилось в 1998 году, когда на базе гимназии 25 был сформирован первый кадетский класс из 18 человек. Сегодня действуют 78 специализированных классов, в которых обучаются более 1600 человек.
В мероприятии принимают активное участие кадеты
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Вокруг храма Георгия Победоносца прошел крестный ход.
Затем куряне возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.