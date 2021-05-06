Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 мая 2021 17:45

Куряне возложили цветы к могиле Неизвестного солдата

Акция прошла в рамках проекта "Георгиевский сбор"
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Мероприятие прошло на мемориальном комплексе "Курская Дуга"

Мероприятие прошло на мемориальном комплексе "Курская Дуга"

Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 мая, в день великомученника Георгия Победоносца, на мемориальном комплексе "Курская Дуга" прошли мероприятия в рамках проекта "Георгиевский сбор".

Проект действует уже девять лет

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Проект был запущен в 2012 году. Ежегодно он объединяет школьников города и области. Ребята принимают участие в благотворительных акциях, несут почетный караул, приводят в порядок воинские захоронения, помогают ветеранам.

Акция прошла в день великомученника Георгия Победоносца

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске кадетское движение зародилось в 1998 году, когда на базе гимназии 25 был сформирован первый кадетский класс из 18 человек. Сегодня действуют 78 специализированных классов, в которых обучаются более 1600 человек.

В мероприятии принимают активное участие кадеты

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вокруг храма Георгия Победоносца прошел крестный ход.

Затем куряне возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.