В Курске проверили соблюдение масочного режима

Подобные рейды проходят регулярно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Масочный режим в общественных местах сохраняется, причем касается он и привитых курян, сообщили в мэрии Курска.

В Курске прошел очередной мониторинг в магазинах. Специалисты областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства выехали в Сеймский округ и проверили около 40 точек, в том числе «СтройГигант» и «Усадьбу» на Льговском повороте, торговые центры «Поворот», «Льговский», «Кристалл», магазины разливного пива на улицах Сумской и Литовской.

- Доволен результатом: продавцы не расслабляются, масочный режим соблюдают. И это несмотря на то, что трафик в этих торговых центрах не такой большой, как в крупных ТЦ. Провели разъяснительную работу практически с каждым, объяснили, какие грозят санкции в случае нарушений. Пообщались также с охранниками и контролерами, чтобы те уже на входе ориентировали посетителей надевать средства индивидуальной защиты, - рассказал заместитель начальника управления комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Вадим Цысарук.

Мониторинги и впредь будут проводить регулярно.