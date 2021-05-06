Курянин заплатит за холодную воду 129 тысяч рублей

Огромная сумма накопилась за три месяца Фото: Из архива КП.

Суд взыскал с хозяина дома, не платившего за потребленную холодную воду, более 129 тысяч рублей, сообщили в Курском областном суде.

- АО «Курскоблводоканал» обратилось в суд с иском к жителю Конышевского района Курской области о взыскании долга за самовольное пользование централизованной системой холодного водоснабжения за июль-сентябрь 2020 года в размере свыше 129 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Мужчина из села Нижнее Песочное Конышевского района Курской области не платил за потребленную холодную воду и пользовался ею без прибора учета. При этом дом, принадлежащий ответчику, подключен к системе центрального водоснабжения, однако в абонентской базе водоснабжающей организации - АО «Курскоблводоканал» лицевой счет по его адресу не зарегистрирован. В досудебном порядке задолженность он не оплатил, рассказали в ведомстве.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования истца в полном объеме, житель Конышевского района обжаловал решение в апелляционном порядке.

28 апреля судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда решение суда первой инстанции оставила без изменения.