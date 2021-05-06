В Курске прйодет плоггинг-забег

Уборка пройдет в Поповском лесу Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курян приглашают на плоггинг-забег, который пройдет на территории Поповского леса.

Суть его в том, что люди в разных уголках мира, выходя на пробежку на протяжении всего маршрута не только бегут, но и одновременно убирают мусор, который попадается им на пути.

- В прошлом году забег прошел на территории лесного массива в районе КЗТЗ, меньше чем за час участники собрали 969 кило мусора, - рассказали в администрации Курска.

Принять участие в соревновании по сбору мусора может любой желающий. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://volontery-makdonalds-kurs.timepad.ru/event/1630257/.

Сбор участников состоится 12 мая в 10.00 на проспекте Дружбы, 24; остановка маршрутного такси "школа 54".