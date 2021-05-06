Курские пожарные спасли 88-летнюю пенсионерку

Курские огнеборцы шестой пожарной части спасли 88-летнюю пенсионерку, сообщили в ГУ МЧС. Пожилая женщина находилась одна в квартире на втором этаже дома в Краснополянском переулке, и не подавала признаков жизни.

- Мы оперативно прибыли на место, - рассказал помощник начальника караула шестой ПСЧ Сергей Колкнев, - чтобы не ломать железную дверь, с помощью трехколенной лестницы через окно забрались в квартиру, открыли дверь работникам скорой медицинской помощи.

Женщина лежала у входной двери, медики оказали ей необходимую помощь. Курянка вовремя не приняла таблетки и ей стало плохо. Сейчас жизни курянки ничего не угрожает.