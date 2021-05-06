42-летний курянин ударил ножом собутыльника

Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 42 - летнего жителя Октябрьского района. Мужчина ударил ножом знакомого и обвиняется в покушении на убийство, сообщили в ведомстве.

7 января 2021 года вечером обвиняемый у себя дома со знакомой распивал спиртные напитки. Через некоторое время к ним присоединился муж курянки. Обвиняемый на почве неприязненных личных отношений решил убить гостя.

Он взял со стола кухонный нож и ударил мужчину им в грудь. Потерпевший с женой смогли покинуть квартиру. Раненого курянина доставили в районную больницу, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Следствием собрано достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.