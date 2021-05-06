В Курске на территории детсада высадили «Сад памяти»

Во дворе детского сада № 15, расположенного в Северном микрорайоне, высадили «Сад памяти». Ребята с родителями и воспитателями посадили аллею в честь Героя Советского Союза Федора Золототрубова. Дочери Героя Советского Союза посадили первое дерево.

– Очень важно, чтобы подрастающее поколение помнило героев, которые отдали жизнь за наше мирное и счастливое будущее, – отметила заведующая детским садом Светлана Красникова.

Саженцы купили на деньги, заработанные в акции «Сдай макулатуру – посади дерево», в рамках которой собрали 650 килограммов бумаги.