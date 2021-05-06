Курские спасатели провели авиаразведку над населенными пунктами Полянское, Анпилогово и Пименово Курского района. За нарушение требований пожарной безопасности оштрафовали двух человек.

- Основные нарушения, с которыми мы сталкиваемся, - это несоблюдение расстояния в 50 метров от зданий и сооружений при сжигании мусора, разведение открытого огня в ветреную погоду, - рассказал замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Курской области Роман Мамонтов. – Сегодня, к примеру, курянка развела огонь в предварительно вырытой яме, однако, в непосредственной близости от строения и без наличия первичных средств пожаротушения.

Сумма штрафа составила от двух до трех тысяч рублей. Всего с начала весенне-летнего пожароопасного периода в Курском районе составили 20 протоколов.

С начала пожароопасного сезона уже совершено 28 полетов общей продолжительностью более десяти часов, выявлены около сорока случаев возгораний.