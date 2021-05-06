Курская пенсионерка дала отпор телефонным мошенникам

Пенсионерке из Курчатова позвонили якобы из Следственного управления. Девушка представилась старшим следователем и сообщила, что они поймали сотрудников банка, которые делились базами данных с преступниками. Звонившая сказала, что сейчас проходит засекреченная спецоперация, а так как данные пенсионерки оказались в базе, ей предложили ответственную миссию в помощи сбора доказательств.

Женщине нужно было пойти в банк и взять на себя кредит, переведя его на безопасный счет. В это время в банк должны были ворваться спецслужбы и задержать участников банды.

Пенсионерке поступило 20 звонков с разных номеров, замаскированных под телефоны правоохранительных структур. Ни угрозы за срыв операции, ни длинные беседы не подействовали на курянку. Женщина пришла в банк, убедилась, что с ее счетом все в порядке, а затем написала заявление в полицию.