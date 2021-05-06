В Курской области за сутки произошло 35 пожаров, сообщили в ГУ МЧС. Всего спасатели по тревоге выезжали 50 раз. Горели жилые дома, надворные постройки, мусор и трава. Сухостой огнеборцы тушили более 20 раз. 12 раз в ликвидации пожаров принимали участие добровольцы.

В Октябрьском районе предположительно из-за короткого замыкания практически сгорел жилой дом. Из-за неосторожного обращения с огнем загорелся в Курске. Зажженная свеча привела к пожару в жилом доме в Беловском районе.

Больше всего возгораний сухой травы произошло в Курске и Курском районе. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Дмитриевском и Курском районах. В селе Афанасьевка Солнцевского района огонь перекинулся на два бесхозных строения.

За нарушения требований пожарной безопасности сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС составили восемь протоколов.

На большей части региона установился второй класс пожарной опасности, в Тимском районе – третий.