В Курске на Энгельса пройдет садовая ярмарка

Куряне смогут приобрести на ярмарке цветы и рассаду Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 14 по 16 мая в Курске на улице Энгельса у гипермаркета «Линия» пройдет крупная садовая ярмарка, сообщили в комитете промышленности, торговли и предпринимательства Курской области.

Куряне смогут приобрести на ярмарке химические препараты, инвентарь и инструменты, оборудование для садово-парковых работ, семена, рассаду, комнатные растения, а также заказать услуги организаций по благоустройству приусадебных участков, индивидуальному строительству и ландшафтному дизайну.

Заявки на участие принимаются по e-mail: info@kurskyarmarka.ru 51-25-42, 51-26-15.