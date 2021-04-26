Под Курском обнаружили минометную мину

Саперы изъяли минометную мину калибром 82 мм, сохранившуюся с военных времен Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

25 апреля в Службу спасения поступил звонок о том, что в поселке Колонтаевка Льговского района обнаружили минометную мину, сообщили в ГУ МЧС. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Саперы изъяли минометную мину калибром 82 мм, сохранившуюся с военных времен. Опасный боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

«В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов», - напоминают курянам спасатели.