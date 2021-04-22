В Курской области начал работу мобильный комплекс «Лаборатория безопасности»

Для учеников проведут теоретические занятия по безопасности дорожного движения и практические по моделированию дорожных ситуаций Фото: Светлана ВОЛКОВА

Комплекс получен в рамках соглашения о сотрудничестве между регионом и Российским союзом страховщиков. Проект реализуется совместно с Госавтоинспекцией, экспертным центром «Движение без границ» при поддержке Министерства просвещения и Министерства транспорта. В нем участвуют больше 60 регионов России, цель – снизить число аварий с участием детей.

Мобильная «Лаборатория безопасности» оснащена велосипедами, самокатами, элементами улично-дорожной сети, моделью автобусной остановки и автобуса, дидактическими материалами.

- В ближайшее время мобильный комплекс отправится по районам. Первым станет Золотухинский. В течение недели с ребятами будут проводиться занятия, затем «Лаборатория безопасности» отправится дальше. Уже утвержден график, постепенно она побывает во всех районах региона», – рассказал заместитель губернатора Александр Чуркин.

Для учеников проведут теоретические занятия по безопасности дорожного движения и практические по моделированию дорожных ситуаций, навыков оказания первой медицинской помощи.

Лаборатория будет располагаться на базе областного центра развития творчества детей и юношества. Передвижной формат позволит проводить обучение в любом населенном пункте региона. Автомобиль будет выезжать в районы в полном составе преподавателей и привозить с собой все необходимое оборудование для проведения занятий по разработанной методике, сообщили в администрации региона.