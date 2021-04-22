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Общество22 апреля 2021 15:40

Курянка стала призером Всероссийской олимпиады среди школьников

Мероприятие проходило в "Артеке"
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников могут поступить в любой вуз страны без экзаменов по направлениям, соответствующим профилю олимпиады

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников могут поступить в любой вуз страны без экзаменов по направлениям, соответствующим профилю олимпиады

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянка стала призером Всероссийской олимпиады среди школьников по литературе.

Она проходила с 14 по 20 апреля в Крыму на базе международного центра «Артек». Ученица 11-го класса гимназии №4 Арсения Волохова успешно прошла три тура и стала призером олимпиады, сообщили в администрации региона.

Напомним, победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников могут поступить в любой вуз страны без экзаменов по направлениям, соответствующим профилю олимпиады.

Образование