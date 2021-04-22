Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников могут поступить в любой вуз страны без экзаменов по направлениям, соответствующим профилю олимпиады Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянка стала призером Всероссийской олимпиады среди школьников по литературе.

Она проходила с 14 по 20 апреля в Крыму на базе международного центра «Артек». Ученица 11-го класса гимназии №4 Арсения Волохова успешно прошла три тура и стала призером олимпиады, сообщили в администрации региона.

Напомним, победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников могут поступить в любой вуз страны без экзаменов по направлениям, соответствующим профилю олимпиады.