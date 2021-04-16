Фасады зданий на Красной площади Курска перекрасят

Обсудили не только предстоящий ремонт фасадов, но и вопрос приведения информационных конструкций в соответствие с правилами благоустройства Фото: Светлана ВОЛКОВА

Комитет архитектуры и градостроительства Курска разработал цветовое решение фасадов зданий на Красной площади.

В 2020 году выполнен капитальный ремонт фасада административного здания дома № 6 на Красной площади. В конце мая планируется приступить к ремонту дома № 2/4.

- Специалисты комитета архитектуры и градостроительства Курска провели выездное совещание, в котором приняли участие представители фонда капитального ремонта, Центра компетенций и собственники помещений дома, - рассказали в администрации региона.

Обсудили не только предстоящий ремонт фасадов, но и вопрос приведения информационных конструкций в соответствие с правилами благоустройства. Ранее всем собственникам конструкций были выданы уведомления о необходимости провести эту работу.

Специалисты комитета архитектуры разработали паспорт цветового решения отделки фасада дома с приведением всех его элементов в соответствие историческому виду.

Объект находится на особом контроле комитета архитектуры, отработан будет внешний вид каждого помещения и дома в целом, сказали в обладминистрации.