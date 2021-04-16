Куряне смогут привить от бешенства своих питомцев бесплатно

Привить питомцев можно будет в специальных выездных точках Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники Курской городской станции по борьбе с болезнями животных регулярно проводят бесплатную вакцинацию животных. Это единственная профилактическая мера борьбы с неизлечимым заболеванием.

16 апреля выездные точки будут работать на улицах Интернациональной, 6А и 1-й Стрелецкой, 45.

23 апреля ветеринары ждут владельцев животных на улицах Союзной, 26А и 1-й Щигровской, 19.

30 апреля выездная вакцинация будет организована на проспектах Клыкова, 63 и Плевицкой, 3.