Почти 60 тысяч курян вакцинировались от ковид

В регионе продолжается активная вакцинация населения против ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 88823 человек (74% от поставок вакцины), вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 59314 (67%).

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1052 человека, на ИВЛ – 102 (12 – инвазивная, 90 – неинвазивная), сообщили в администрации региона.

По данным оперштаба на 8:30 15 апреля в Курской области всего зарегистрировано 35 318 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 80 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 639 курян. В том числе за последние сутки - трое - мужчины 54, 69 лет, женщина 69 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.