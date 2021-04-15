Куряне-участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей

Деньги выплатят к 9 Мая Фото: Светлана ВОЛКОВА

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны производится выплата в размере 10 тысяч рублей, сообщили в администрации региона.

В Курске такую выплату получат 155 человек.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Курской области напоминает, что ежегодная денежная выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны производится в соответствии с Указом Президента РФ от 24.04.2019 года №186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».

Выплата производится органами Пенсионного фонда в апреле вместе с пенсией. Обращаться в ПФР не надо, заявлений и дополнительных документов не требуется, уточнили в ведомстве.