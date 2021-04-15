16 апреля в Курск стартует дачный сезон

Автобусы к шести соткам будут ходить до середины октября Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 16 апреля в регионе стартуют пассажирские перевозки к садово-огородным участкам в Курском, Золотухинском, Октябрьском, Железногорском, Курчатовском и Щигровском районах. Курсировать на дачных маршрутах автобусы будут четыре дня в неделю: в среду, пятницу, субботу и воскресенье, а также в праздничные дни.

- Мы разработали график для 37 садовых маршрутов. Перевозить пассажиров будет 40 дачных автобусов. Стоимость проезда на сезонных пригородных перевозках сохранена на уровне прошлого года. Кроме того, пассажиры, имеющие право на льготный проезд в общественном транспорте, смогут пользоваться своими проездными билетами, – отметил председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Сергей Солдатенков.

По вопросам организации перевозок к садово-огородным участкам пассажиры могут обращаться в комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области по телефонам: 70-71-23, 52-00-85.

Несмотря на ежедневную дезинфекцию подвижного состава, пассажирам необходимо использовать при проезде в общественном транспорте средства индивидуальной защиты. Сезон дачных перевозок продлится до 17 октября.

С расписанием дачных маршрутов можно ознакомиться по ссылке https://clck.ru/UHbPX