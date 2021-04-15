В курских школах туалеты отремонтировали на 94%

Школьные санузлы в основном отремонтировали, сообщили в обладминистрации Фото: Светлана ВОЛКОВА

Работа по благоустройству санузлов в школах региона выполнена на 94%. Всего в Курской области установить двери и перегородки в кабинках санузлов было необходимо в 144 школах в 27 муниципалитетах, сообщили в администрации региона.

- В 136 организациях эта работа завершена. Еще в одной школе ремонт закончится к 20 апреля – подрядчик сорвал сроки поставки материалов. Всего на благоустройство было направлено 9,3 миллиона рублей из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников, - пояснили в Доме Советов.

Еще в семи школах нет возможности провести благоустройство без капитального ремонта. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации, по планам до 1 сентября санузлы будут приведены в порядок.

Кроме того, комитет образования и науки принял решение благоустроить санузлы в подведомственных организациях среднего профессионального образования, таких в нашей области 17. Выделено было более 1,5 миллиона рублей. Работы закончены на 93%. Ремонт не завершен только в одной организации среднего профессионального образования, закончить его планируется к 30 мая