Сочинение школьники будут писать в своих школах Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 апреля курские школьники напишут итоговое сочинение или изложение, которое является допуском для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

В Курске итоговое сочинение должны написать 2066 участников, восемь человек изъявили желание написать изложение. Продолжительность итогового сочинения составляет три часа 55 минут.

Письменную работу школьники выполнят на базе своих учебных заведений, сообщили в комитете образования региона.

Для пяти ребят с ограниченными возможностями здоровья, получивших соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, организованы пункты проведения на дому.

- В местах проведения итогового сочинения созданы условия для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, учитывающие состояние и особенностей их здоровья: время написания работы увеличено на полтора часа, присутствует ассистент, обеспечено наличие медикаментов, - сказали в обладминистрации.

Участники, которые не смогут принять участие в проведении итогового сочинения или изложения по состоянию здоровья либо по иным уважительным причинам, а также участники, получившие «незачет», смогут написать работу 5 или 19 мая.

Комплекты тем итогового сочинения будут размещены на официальном интернет-ресурсе topic.rustest.ru за 15 минут до проведения итогового сочинения по местному времени.