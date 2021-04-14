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Происшествия14 апреля 2021 17:13

Под Курском нашли артснаряды и мины

Опасный арсенал обнаружили в местах боевых сражений
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Опасные находки обнаружили в Поныровском районе

Опасные находки обнаружили в Поныровском районе

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

13 апреля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны в Поныровском районе, в деревне Игишево, сообщили в ГУ МЧС региона.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружены артснаряды 75 мм – семь штук; минометные мины 82 мм – четыре штуки; минометная мина 50 мм – одна штука. Все боеприпасы изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сказали в ГУ МЧС.

ЧП