Под Курском нашли артснаряды и мины

Опасные находки обнаружили в Поныровском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

13 апреля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны в Поныровском районе, в деревне Игишево, сообщили в ГУ МЧС региона.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружены артснаряды 75 мм – семь штук; минометные мины 82 мм – четыре штуки; минометная мина 50 мм – одна штука. Все боеприпасы изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сказали в ГУ МЧС.