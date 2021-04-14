В Курске проверили сыр "Российский"

Пробы направили в Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

«Российский» – самый популярный среди отечественных сыров. Это показал соцопрос покупателей в магазинах, который традиционно проводится перед смотрами качества. Комиссия отобрала более десяти образцов в шести магазинах региональных и федеральных торговых сетей; производители местные и из других регионов. Пробы направили в Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области.

- Там специалисты исследуют жирнокислотный состав. Этот анализ позволяет определить подлинность продукта: содержит ли сыр только молочный жир, или добавлены растительные компоненты. Будут проведены анализы на наличие консервантов, микробиологию. Специалисты проведут экспертизу упаковки и маркировки, - рассказала заместитель директора Курского центра контроля качества Наталья Сушко.

Как правильно выбрать сыр «Российский», советуют эксперты. Консистенция его должна быть эластичной, в меру упругой, а «глазки» неравномерными и угловатыми по всей массе продукта. Нужно обратить внимание на состав - молоко, сливки, закваска, соль; наличие других компонентов должно насторожить.

Во время контрольной закупки эксперты проверяют условия хранения продукта - торговое соседство, температурный режим, обращают внимание на сроки годности.

Итоги смотра с конкретными названиями будут обнародованы на официальном сайте Администрации Курской области, сайте kurskoekachestvo.ru, в СМИ и соцсетях. Их получит и Роспотребнадзор, который принимает решение о санкциях к нарушителю, а также производители и торговые сети. Последние снимают некачественный товар с продажи и могут расторгнуть договор с нечестным производителем.