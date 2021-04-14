За сутки в Курске 11 раз горел сухостой

Палы в регионе запрещены Фото: Светлана ВОЛКОВА

За прошедшие сутки в Курске зарегистрировано 11 фактов горения сухой травы. Сотрудники городского управления по делам Го и ЧС совместно с пожарными инспекторами регулярно проводят профилактические рейды по частному сектору и СНТ, напоминая горожанам о правилах пожарной безопасности.

Очередной рейд прошел в Сеймском округе: курянам раздали памятки, разъясняющие требования пожарной безопасности при наведении порядка на придомовых территориях.

Не поджигайте сухую траву и мусор! Неконтролируемые палы, особенно в сухую ветреную погоду, представляют серьезную опасность.