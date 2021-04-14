В Курске открыли памятник Николаю Склифосовскому

Памятник поставили у облбольницы
Фото: Из архива КП.
У главного корпуса областной больницы открыт памятник Николаю Склифосовскому.
Автор бюста – скульптор Константин Кубышкин, над созданием памятника работали около четырех месяцев.
Николай Склифосовский - выдающийся русский хирург, профессор и ученый, родился 6 апреля 1836 года около города Дубоксары Херсонской губернии. По окончании Одесской гимназии он поступил в Московский университет на медицинский факультет, который окончил в 1859 году. По окончании курса он был ординатором, затем заведующим хирургическим отделением Одесской городской больницы.
Внес существенный вклад в изучение, распространение и внедрение в отечественную хирургическую практику антисептического и асептического методов лечения.