В Курске открыли памятник Николаю Склифосовскому

Памятник поставили у облбольницы Фото: Из архива КП.

У главного корпуса областной больницы открыт памятник Николаю Склифосовскому.

Автор бюста – скульптор Константин Кубышкин, над созданием памятника работали около четырех месяцев.

Николай Склифосовский - выдающийся русский хирург, профессор и ученый, родился 6 апреля 1836 года около города Дубоксары Херсонской губернии. По окончании Одесской гимназии он поступил в Московский университет на медицинский факультет, который окончил в 1859 году. По окончании курса он был ординатором, затем заведующим хирургическим отделением Одесской городской больницы.

Внес существенный вклад в изучение, распространение и внедрение в отечественную хирургическую практику антисептического и асептического методов лечения.