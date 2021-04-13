В Курске субботник пройдет на территории объекта культурного наследия

В регионе активно проходят субботники по уборке территорий Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 апреля во всем мире отмечается Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры, который приурочен к Международному дню охраны памятников и исторических мест. В этот день во всех федеральных округах страны состоятся массовые субботники на объектах культурного наследия.

В Курске он пройдет на территории объекта культурного наследия регионального значения «Городская больница Гладковой» (бывшее здание инфекционной больницы им. Н.А. Семашко).

В субботнике примут участие сотрудники комитета по охране объектов культурного наследия Курской области, инспекции по охране и использованию объектов культурного наследия, ТЮЗа «Ровесник», волонтеры культуры и все желающие.

Сбор участников 17 апреля в 11:00 по адресу: г. Курск, ул. Перекальского, 5.

Подробности по телефону: +7 (4712) 70-69-52.