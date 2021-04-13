Назначен главный врач Курской областной инфекционной больницы

В течение последнего года Девянин исполнял обязанности руководителя этого медучреждения Фото: Из архива КП.

Главным врачом областной инфекционной больницы им. Н.А. Семашко с 13 апреля назначен Олег Девянин, сообщили в администрации региона. В течение последнего года он исполнял обязанности руководителя этого медучреждения. Больницу посетил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

- Первый удар пандемии в нашей области приняли на себя врачи областной инфекционной больницы. С Олегом Анатольевичем мы работаем вместе уже год, вместе открывали ковидные стационары. Он проявил себя, как сильный организатор, профессионал, оказывал консультационную помощь коллегам в период пандемии. Уже 10 лет Олег Анатольевич трудится в качестве главного внештатного инфекциониста региона. Это заслуженное назначение, уверен, что с работой он справится, – сказал Андрей Викторович.

Олег Девянин окончил Курский государственный медицинский институт в 1993 году. Общий стаж работы – 27 лет, при этом все годы трудится в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко