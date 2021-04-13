Санаторий "Марьино" под Курском отреставрируют

Запланированы работы по реставрации и реконструкции на четырех объектах: дворец, гостевая и техническая зоны, участок очистных сооружений Фото: Светлана ВОЛКОВА

Контракт на строительно-реставрационные работы в санатории «Марьино» на сумму более шести млрд рублей уже заключен. В настоящее время утверждается план-график работ. Реставрацией объекта культурного наследия федерального значения займется ремонтно-строительное управление Управления по делам Президента РФ. Лечебно-оздоровительный профиль учреждения будет сохранен. Срок окончания работ – 2025 год, сообщили в администрации региона.

- Запланированы работы по реставрации и реконструкции на четырех объектах: дворец, гостевая и техническая зоны, участок очистных сооружений. Общая площадь составляет 46,5 тысяч квадратов, из них свыше 17 тысяч квадратных метров приходится на помещения главного здания санатория (спальный корпус №1), - рассказали в Доме Советов.

Будут также отреставрированы такие объекты, как «Оранжерея» постройки второй половины XIX века, «Кирха на Овальном острове» и «Беседка «Ротонда» на Круглом острове (1810-е годы), «Горбатый мост» первой четверти XIX века, а также ряд кирпичных мостов и сторожевых помещений у восточных, северных и западных ворот усадьбы и другие.

Проект предусматривает капитальный ремонт гидротехнических сооружений Марьинского пруда, благоустройство территории. Запланированы строительство прачечной и котельной, реконструкция пищеблока, киноконцертного, спортивно-досугового и лечебно-диагностического корпусов.