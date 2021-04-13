В Курске депутат Николай Полторацкий помог приобрести водяной насос для жильцов многоэтажки

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Жители 12-этажного дома на улице Кулакова в Курске долгое время испытывали проблемы с водой. Их многоэтажку построили еще 40 лет назад, в 1981 году и 30 лет коммунальными вопросами занимается здесь местная жительница Валентина Сергеева. Сейчас она руководит ТСЖ-97. Именно она занялась проблемой с водообеспечением.

По словам Валентины Сергеевой, несколько лет холодная вода текла тонкой струей из-за плохого напора. От этого страдали жильцы 125 квартир на верхних этажах. Проблему удалось решить после обращения к стороннику партии «Единая Россия», депутату Курской областной Думы Николаю Полторацкому. Решить вопрос можно было установив новый насос для повышения давления воды, но на него требовались немалые деньги. Парламентарий откликнулся на просьбу женщины и выделил 125 тысяч рублей на покупку и установку оборудования.

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По словам Валентины Сергеевой, самостоятельно жильцы бы никогда не собрали такую сумму. Поскольку 80% собственников квартир здесь – старики.

– У них пенсия 9-12 тысяч рублей. Денег на расчетном счете дома постоянно не хватает. Поэтому мы написали Николаю Викторовичу. Он откликнулся, оборудование установили. Теперь вода идет круглые сутки. Люди очень довольны, – пояснила Валентина Сергеева.

По ее словам, Николай Полторацкий жителям этой многоэтажки уже не раз помогал. Например, год назад в трех квартирах, где проживают пожилые женщины, по его поручению заменили все стояки. Также с его помощью сделали стоянку для машин.

– У меня внучка ходила в школу №48. Там были окна плохие. Несколько лет назад к Николаю Викторовичу обратилась, так он поменял их на пластиковые. Дай Бог ему здоровья, успехов, чтобы всем помогал, кто нуждается, – поблагодарила председатель ТСЖ-97 Валентина Сергеева.

Ирина Шабанова