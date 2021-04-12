Куряне примут участие во Всероссийском полумарафоне ЗаБег.РФ

Мероприятие пройдет 30 мая Фото: Светлана ВОЛКОВА

30 мая в Курске состоится Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ. На сайте проекта уже открыта регистрация на четыре дистанции: один, пять, 10 и 21 километр.

К участию в забеге на дистанцию один километр допускаются все желающие в возрасте от шести лет и старше. Бежать дистанцию пять километров разрешено участникам от 16 лет. Выйти же на пробежку в 10 и 21,1 км можно будет только тем, кто старше 18 лет.

Подобнее можно узнать на странице https://vk.com/zabegkursk. Для участия в мероприятии необходима медицинская справка. Забег состоится с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Полумарафон одновременно запланирован в 85 городах России в 11 часовых поясах; это мировой рекорд Гиннесса, установленный в 2020 году. Тысячи людей со всей страны стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов. Каждый год в часы проведения «ЗаБега» определяется Беговая столица России.