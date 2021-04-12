За сутки ковид подтвердился у 80 курян

В регионе продолжают фиксировать случаи заражения Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперативного штаба на 8:30 12 апреля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 35 079 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 80 - за последние сутки, сообщили в администрации региона.

С начала пандемии скончались от ковид 629 курян. В том числе за последние сутки - четверо - мужчины 72, 83, 86 лет, женщина 67 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.