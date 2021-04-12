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Звезды12 апреля 2021 10:29

В Курске открывается выставка "Две светлых повести"

Экспозиция будет работать до 27 апреля
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Мероприятие пройдет в креативном пространстве "Веранда"

Мероприятие пройдет в креативном пространстве "Веранда"

Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 апреля в 16.30 в креативном пространстве «ВЕРАНДА» (https://vk.com/club198963115) состоится открытие выставки "Две светлых повести".

Соединить несоединимое в искусстве - художники Юлия Бартнева и Владимир Тельных точно знают, как это сделать! Юлия – член Союза художников России, живописец, преподаватель университета, мама четверых детей. Владимир – член Союза художников России, член Союза дизайнеров России. Его выставки проходили в Германии, Великобритании, Франции, Латвии.

Выставка «Две светлых повести» — симбиоз двух молодых и талантливых творцов, работающих в разных техниках: АРТ-текстиль и масляная живопись. Авторы представят 30 своих работ, в которых лирика цветочных мотивов и городского пейзажа соединяются в красивую историю.

Экспозиция представит зрителю историю видения окружающего мира, основанную на дружбе и взаимоуважении, взаиморадости и печали. Авторы уверены, что их творчество не оставит зрителя равнодушным!

Экспозиция будет работать до 27 апреля.

Организаторы выставки просят пользоваться личными средствами индивидуальной защиты. Без них доступ на площадку будет ограничен.

Культура