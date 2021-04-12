В Курске открывается выставка "Две светлых повести"

Мероприятие пройдет в креативном пространстве "Веранда" Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 апреля в 16.30 в креативном пространстве «ВЕРАНДА» (https://vk.com/club198963115) состоится открытие выставки "Две светлых повести".

Соединить несоединимое в искусстве - художники Юлия Бартнева и Владимир Тельных точно знают, как это сделать! Юлия – член Союза художников России, живописец, преподаватель университета, мама четверых детей. Владимир – член Союза художников России, член Союза дизайнеров России. Его выставки проходили в Германии, Великобритании, Франции, Латвии.

Выставка «Две светлых повести» — симбиоз двух молодых и талантливых творцов, работающих в разных техниках: АРТ-текстиль и масляная живопись. Авторы представят 30 своих работ, в которых лирика цветочных мотивов и городского пейзажа соединяются в красивую историю.

Экспозиция представит зрителю историю видения окружающего мира, основанную на дружбе и взаимоуважении, взаиморадости и печали. Авторы уверены, что их творчество не оставит зрителя равнодушным!

Экспозиция будет работать до 27 апреля.

Организаторы выставки просят пользоваться личными средствами индивидуальной защиты. Без них доступ на площадку будет ограничен.