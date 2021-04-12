В Курске пройдет флешмоб «Я живу на улице Гагарина»

По Курску пройдет пешеходная экскурсия Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 апреля весь мир отмечает 60-летие со дня первого полета в космос. Курян и гостей города приглашают на акцию «Гагарин на улице Гагарина», чтобы совершить увлекательную пешую экскурсию по улице, в названии которой увековечено имя первого космонавта.

Курские литераторы и воспитанники Литературного лицея прочтут стихотворения, посвященные знаменательной дате.

В рамках акции состоится флешмоб «Я живу на улице Гагарина». Все желающие смогут сделать фото с хэштегом #Поехали! и выложить фото в социальную сеть.

Стартует акция на улице Гагарина, 4 (библиотека-филиал №7) в 14.00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 58-82-85.