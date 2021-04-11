В течение суток курские спасатели выезжали на вызов 185 раз

185 пожаров зафиксировали курские спасатели за сутки. Количество возгораний выросло на 300%. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 160 вызовов - горение травы. Наибольшее количество подобных случаев В Тимском районе огонь перекинулся с травы на хозпостройку.

Наибольшее количество выездов на тушение сухой травы зафиксировали в Курском районе. Часть возгораний удалось помогли выявить беспилотники. От зоркого глаза квадрокоптера не ускользнули и поджигатели. За вчерашние сутки сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы составили 34 административных протокола.

За нарушение требований пожарной безопасности грозит штраф:

- для физических лиц – от 2000 до 3000 рублей;

- для должностных лиц – от 6000 до 15000;

- для юридических лиц – от 150 000 – 200 000;

При введении особого противопожарного режима сумма штрафа вырастает вдвое.