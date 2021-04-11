83 жителя Курской области заразились коронавирусом за сутки

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По данным оперативного штаба на 10 апреля, в Курской области заразились коронавирусом 83 человека. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 41, Железногорск - 21, Конышевский, Курский, Медвенский, Рыльский и Советский районы, а также Обоянь - по два, Большесолдатский, Кореневский, Октябрьский, Суджанский, Щигровский, Железногорский районы, а также Рыльск, Суджа и Дмитриев - по одному. Всего за время эпидемии зарегистрировали 34 918 подтвержденных случаев заболевания.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1053 человека, на ИВЛ – 85 (12 – инвазивная, 73 – неинвазивная). Выписано 31 822 пациента, накануне окончили лечение 114 человек. На сегодняшний день скончались 620 курян, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.