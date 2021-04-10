В Курске "Последний звонок" прозвенит 22 мая

Торжества пройдут с соблюдением норм безопасности Фото: Светлана ВОЛКОВА

Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года в Курске - «Последний звонок», пройдут в этом году 22 мая, сообщили в комитете образования региона.

- Торжественные мероприятия, посвященные вручению документов об образовании, будут проводиться в период с 7 по 11 июня 2021 года для выпускников 9-х классов, с 23 по 30 июня 2021 года - для выпускников 11-х классов, - рассказали в комитете.

Рекомендовано соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), принять меры по обеспечению общественного порядка и комплексной безопасности, добавили в ведомстве.