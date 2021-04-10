В Курской области работает 39 стационарных пунктов вакцинации

Работают также мобильные бригады Фото: Из архива КП.

В регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Работает 39 стационарных пунктов вакцинации, открыты пункты в торговых центрах «МегаГРИНН» и Central Park, организованы 102 мобильные бригады.

В Курской области первым компонентом вакцины от ковид привито 81 263 человека, завершили вакцинацию свыше 58 тысяч курян, сообщили в администрации региона.

При этом 53% прошедших вакцинацию – люди старше 60 лет. В торговых центрах «МегаГРИНН» и Central Park, по последними данным, привито порядка 800 человек. За весь период в Курскую область поступило 93 367 доз «Спутника V».