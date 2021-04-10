В Курске от ковид стали прививать маломобильных граждан

Пожилые входят в группу риска по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Начата работа по вакцинации маломобильных курян. Доставлять медицинские бригады будут автоволонтеры проекта «Народная скорая помощь». Выездную вакцинацию начали поликлиники № 1 и № 5 города Курска.

- Наша задача в течение двух месяцев привить всех маломобильных граждан, которые пожелают. Это в основном люди старшего поколения, и они находятся в группе риска. Формировать списки медучреждения будут самостоятельно: главные врачи хорошо знают прикрепленное население, – рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

Первым компонентом привито 10 маломобильных курян за день. Помимо Курска автоволонтеры уже работают в Поныровском, Фатежском и Золотухинском районах, доставляя на вакцинацию пожилых. Все машины проходят санобработку, сказали в администрации региона.