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Коронавирус Covid-1910 апреля 2021 17:12

В Курске от ковид стали прививать маломобильных граждан

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Пожилые входят в группу риска по ковид

Пожилые входят в группу риска по ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Начата работа по вакцинации маломобильных курян. Доставлять медицинские бригады будут автоволонтеры проекта «Народная скорая помощь». Выездную вакцинацию начали поликлиники № 1 и № 5 города Курска.

- Наша задача в течение двух месяцев привить всех маломобильных граждан, которые пожелают. Это в основном люди старшего поколения, и они находятся в группе риска. Формировать списки медучреждения будут самостоятельно: главные врачи хорошо знают прикрепленное население, – рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

Первым компонентом привито 10 маломобильных курян за день. Помимо Курска автоволонтеры уже работают в Поныровском, Фатежском и Золотухинском районах, доставляя на вакцинацию пожилых. Все машины проходят санобработку, сказали в администрации региона.