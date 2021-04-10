В Курске покажут драму Миндадзе об аварии на ЧАЭС

Встречи в рамках проекта проходят каждый месяц Фото: Светлана ВОЛКОВА

16 апреля состоится внеочередное заседание проекта Курского областного кинофонда "Кинодневники", посвященное 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Встреча будет организована совместно с Курской АЭС и Гильдией кинорежиссеров России, предоставившей право на просмотр драмы Александра Миндадзе «В субботу», снятой по дневникам очевидцев. За день до этого в широкий прокат выйдет фильм Данилы Козловского «Чернобыль. Бездна», съемки которого проходили на закрытых объектах Курской атомной электростанции.

О том, как роковой эксперимент чуть было не провели на АЭС в Курчатове, а также о курском периоде жизни Героя России, члена правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Легасова расскажет краевед, редактор отдела культуры газеты «Городские известия» Павел Рыжков. О научной стороне вопроса поведает физик-ядерщик, начальник отдела ядерной безопасности и надежности ядерно-энергетической установки Евгений Куренной. Что увидел своими глазами вспомнит свидетель событий, ликвидатор аварии на ЧАЭС, ветеран Курской АЭС Николай Чебышев. Информационный центр по атомной энергии Курска проведет с гостями интеллектуальный квиз.

Гостей ждут 16 апреля в креативном пространстве «Веранда» в 17.00. Вход свободный. Запись по телефону 52-98-20.