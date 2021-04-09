Посадка уже проведена на площади 7,2 гектара Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2021 году в Курской области восстановят 309,9 гектаров леса. Посадка уже проведена на площади 7,2 гектара. Дуб и сосну сажают в четырех лесничествах, сообщили в администрации региона.

- Наша цель – восстановить лесные насаждения на участках, где ранее проводились санитарные рубки и рубки спелых и перестойных насаждений, – отметил председатель комитета природных ресурсов области Константин Поляков.

На площади порядка 3,3 тыс. гектаров леса будет проведен агротехнический и лесоводственный уход. Работа ведется в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Курской области»