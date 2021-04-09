За сутки в Курской области выписали 111 ковид-пациентов

В регионе сохраняется режим повышенной готовности
Фото: Из архива КП.
Всего выписано с начала пандемии 31 708 ковид-пациентов. В том числе - 111 за последние сутки.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1087 человек, на ИВЛ – 91 (13 – инвазивная, 78 – неинвазивная).
По данным оперативного штаба на 8:30 9 апреля в Курской области с начала пандемии всего зарегистрировано 34 835 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки - 86.
С начала пандемии в Курской области скончались от коронавируса 617 человек. В том числе за последние сутки - мужчина 72 лет, женщины 61, 81, 81, 88 лет.
Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.