За сутки в Курской области выписали 111 ковид-пациентов

В регионе сохраняется режим повышенной готовности Фото: Из архива КП.

Всего выписано с начала пандемии 31 708 ковид-пациентов. В том числе - 111 за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1087 человек, на ИВЛ – 91 (13 – инвазивная, 78 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 8:30 9 апреля в Курской области с начала пандемии всего зарегистрировано 34 835 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки - 86.

С начала пандемии в Курской области скончались от коронавируса 617 человек. В том числе за последние сутки - мужчина 72 лет, женщины 61, 81, 81, 88 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.