Заслуги экс-посла Казахстана в России Тасмагамбетова признали за рубежом

.

Как сообщает http://balticreporter.com/politics/persony/08042021-104065 Директор ESAM Янник Руссель вручит бывшему премьер-министру Казахстана и экс-послу в России Имангали Тасмагамбетову звание Почетного доктора своего учреждения. Это исключительное почетное звание призвано воздать должное его вкладу в политическое, экономическое и социальное развитие своей страны и, в более широком смысле, человеку, внесшему выдающийся вклад в развитие своей страны. Диплом будет вручен, когда позволят условия здоровья, возможно, в сентябре.

"При этом ESAM желает следовать своей политике интернационализации и приветствовать выдающуюся роль Казахстана в дипломатическом процессе в Евразии", - говорится в сообщении.