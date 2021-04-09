Педагогу из Курска присвоено звание Народного учителя России

В лицее №6, где она до сих пор преподает, учатся внуки и даже правнуки ее выпускников Фото: Светлана ВОЛКОВА

Педагогу из Курска Эльзе Кожановой присвоено звание Народного учителя России, сообщили в администрации региона.

За большой вклад в развитие образования и многолетнюю добросовестную работу учителю химии лицея № 6 имени Михаила Булатова Эльзе Кожановой присвоено почетное звание «Народный учитель Российской Федерации». Указ подписал президент Владимир Путин.

Педагогический стаж Эльзы Алексеевны — 62 года, из них 47 лет она работает в лицее №6. Ее имя известно далеко за пределами учебного заведения. В лицее №6, где она до сих пор преподает, учатся внуки и даже правнуки ее выпускников. Кожанова создала собственную систему изучения химии.

Эльза Алексеевна имеет более 60 научных публикаций, ее разработками и учебными фильмами пользуются педагоги по всей России.