За последние сутки коронавирусом заболели 92 курянина

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 127 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 6 апреля в Курской области всего зарегистрирован 34 571 заболевший коронавирусом. 92 курянина заболели за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 127 человек, на искусственной вентиляции легких – 89. Всего выздоровели 31 380 пациентов, 104 – за последние сутки.

На сегодняшний день скончались 601 (+5; мужчины 52, 69 лет, женщины 45, 79, 83 года) человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +33, г. Железногорск +13, Солнцевский +7, г. Льгов +5, Курский +4, Медвенский +4, Железногорский +4, Суджанский +3, Беловский +2, Золотухинский +2, г. Обоянь +2, Пристенский +2, Советский +2, г. Фатеж +2, Льговский +1, Мантуровский +1, Октябрьский +1, Поныровский +1, Фатежский +1, Хомутовский +1, г. Щигры +1.